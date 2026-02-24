এইমাত্র
    ঘুষ-পার্সেন্টেজ বন্ধের আহ্বান জানালেন এমপি ফখরুল ইসলাম

    কামরুল হাসান, কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট (নোয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৩৮ এএম
    এলাকার উন্নয়নে ঘুষ, পার্সেন্টেজ, শালিশ-বাণিজ্য বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন নোয়াখালী-৫ আসনের বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য মো. ফখরুল ইসলাম।

    তিনি বলেন, ‘আমি কোথাও থেকে ঘুষ, পার্সেন্টেজ নেব না। আমার এলাকায় কেউ নেবে তাও হতে দেব না।’


    সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের সকল পর্যায়ের দপ্তর-অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।


    মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, সন্ত্রাসী, চোর, ডাকাত, তদ্বিরবাজ, চাঁদাবাজ, মাদক-সালিশ বাণিজ্যকারী আমার দলের হলেও কাউকে ছাড় নেই। এসব নির্মূলে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। জনগণের সেবা প্রদানের প্রশ্নে কোনো অনিয়মকে সহ্য করা হবে না।


    তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডসহ যেসব প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, তা যেন দুর্নীতিমুক্তভাবে জনগণ উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, মাতৃত্ব, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাসহ সকল ভাতা উপকারভোগীরা কোনো ঘুষ ছাড়া যেন সেবা নিতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।


    ফখরুল ইসলাম বলেন, উপজেলা প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং পৌরসভাসহ যেসকল দপ্তরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হয়, সেখানে এমপির নামে কোনো পার্সেন্টেজ নেয়া যাবে না। ঘুষ-বাণিজ্যও বন্ধ করতে হবে।


    এমপি আরও বলেন, কোম্পানীগঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলে অবৈধ বালু উত্তোলন-ব্যবসা বন্ধসহ নদীভাঙন রোধ এবং এলাকার গরু-মহিষ চুরি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা জনগণের পাহারাদার। তাদেরকে শান্তিতে ঘুমাতে দিতে চাই।


    এমপি ফখরুল ইসলাম বলেন, ভূমি অফিসে সেবাগ্রহীতারা জমা-খারিজ ও মিসকেস জটলায় পড়েছেন। পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, যানজট রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ছাড়া প্রশাসনের যে সব সমস্যা রয়েছে তাও সমাধানের চেষ্টা করব।


    উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদ মিলনায়তনে নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুবাইয়া বিনতে কাশেমসহ প্রশাসনের সব দপ্তরের কর্মকর্তা ও তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।এসময় বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

    নোয়াখালী কোম্পানীগঞ্জ এমপি মো. ফখরুল ইসলাম মতবিনিময়

