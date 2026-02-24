ধামইরহাট হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে এমপি এনামুল হক

এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    রেজুয়ান আলম, ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৩৯ এএম
    নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদ সদস্য হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেছেন নওগাঁ-২ (ধামইরহাট-পত্নীতলা) আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক।


    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আয়োজিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি। এর আগে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের খোঁজখবর নেন।


    এমপি এনামুল হক বলেন, “উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যে সমস্যাগুলো রয়েছে, তা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হবে। হাসপাতালের বাহ্যিক পরিবেশ পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি চিকিৎসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাইকে আন্তরিকতা ও মানবিকতা নিয়ে রোগীদের সেবা দিতে হবে।”


    অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আশীষ কুমার সরকার, আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. জহুরুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আতাউর রহমান, সেক্রেটারি মাওলানা মো. রেজুয়ান, পৌর শাখার আমির ইঞ্জিনিয়ার ইসমাইল হোসেন, জেলা যুব বিভাগের সভাপতি মারুফ আহম্মেদ, উপজেলা যুব বিভাগের সেক্রেটারি আবু সালেহ মুসাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।


    কর্মসূচি শেষে হাসপাতাল চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন এমপি এনামুল হক। পরে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি।

    ইখা

    ধামইরহাট নওগাঁ-২ এমপি ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক

