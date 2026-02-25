জনবল নিয়োগ দিবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

এইমাত্র
    চাকরি

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৫৫ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে ‘চিফ রেগুলেটরি অফিসার (সিআরও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/বিবিএস/এলএলবি/স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।

    প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি


    পদের নাম: চিফ রেগুলেটরি অফিসার (সিআরও)

    পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিবিএস/এলএলবি/স্নাতক

    অভিজ্ঞতা: ১০ বছর

    বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

     

    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: নির্ধারিত নয়

    কর্মস্থল: ঢাকা 


    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় recruitment.hrd@dse.com.bd সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন। 

    আবেদনের শেষ সময়: ২ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    এইচএ

