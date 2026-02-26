এইমাত্র
  • নেত্রকোনায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন
  • লিচুর রাজ্য ছেয়ে গেছে সোনালী মুকুলে, ব্যপক ফলনের সম্ভাবনা
  • নড়াইলে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহম্মদ শেখের ৯০তম জন্ম বার্ষিকী পালিত
  • ৫ মামলায় জামিন পেলেন সাবেক মেয়র আইভী
  • খাল খনন করায় ভাগ্য বদলের স্বপ্ন দেখছেন তালতলীর কয়েক হাজার কৃষক
  • তারাগঞ্জে নিখোঁজের ৩ দিন পর ইলেকট্রিশিয়ানের মরদেহ উদ্ধার
  • দীর্ঘদিন ধরে ক্যারিয়ার এডভাইজার সার্ভিসের কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত হাবিপ্রবি শিক্ষার্থীরা
  • মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা
  • মাগুরায় ভিজিএফ চালের কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে বিএনপির দুপক্ষের সংঘর্ষ
  • দেশের দিক-নির্দেশনায় জ্ঞানী–গুণীজনদের ভূমিকাই প্রধান: প্রধানমন্ত্রী
    • আজ বৃহস্পতিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    চন্দনপুর বাজারে দোকানে চুরি, প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি

    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:০১ পিএম
    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:০১ পিএম

    চন্দনপুর বাজারে দোকানে চুরি, প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি

    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:০১ পিএম

    কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার চন্দনপুর বাজারে একটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। 


    বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে ‘ভাই ভাই লাইব্রেরী অ্যান্ড কসমেটিকস’ নামের দোকানটিতে এ চুরি হয়।


    দোকানটির মালিক মো. সজিব মিয়া জানান, রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা দোকানের পেছন দিক দিয়ে শাটারের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর ক্যাশে থাকা নগদ টাকা ও মোবাইল ফোনের রিচার্জ কার্ডসহ প্রায় ৫০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। সকালে দোকান খুলতে এসে তিনি চুরির বিষয়টি টের পান। তবে এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।


    একাধিক দোকানদার বলেন, বাজারে নিয়মিত তিনজন প্রহরী দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের উপস্থিতিতে কীভাবে এমন চুরি হলো, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। প্রহরী থাকা অবস্থায় এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি রেখে দাবি জানান তাঁরা।


    এ বিষয়ে মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদুল ইসলাম বলেন, ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তাঁর জানামতে বাজারে তিনজন প্রহরী দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁদের উপস্থিতিতে কীভাবে চুরির ঘটনা ঘটল, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।


    এসআর

    ট্যাগ :

    চন্দনপুর বাজারে দোকানে চুরি প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি মেঘনা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…