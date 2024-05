২ কোটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ, কিন্তু কেন?

বর্তমান বিশ্বের মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা মেটার মালিকানাধীন এই অ্যাপটি ২ কোটিরও বেশি ভারতীয় অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। মূলত ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার কথা ভেবে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে এসব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত পয়লা জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ৬৭ লাখ ২৮ হাজার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬ লাখ ২৮ হাজারে। সবচেয়ে বেশি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে গত মার্চে। পয়লা মার্চ থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে ৭৯ লাখ ৫৪ হাজার অ্যাকাউন্টে উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসেই ২ কোটি ২৩ লাখ ১০ হাজার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে।

যদিও হোয়াটসঅ্যাপ বলছে, তথ্যপ্রযুক্তি আইন মেনে এই প্ল্যাটফর্মের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড এবং ইউজারদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তবে যে অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই ব্যবহারকারী ফলোয়িং মেসেজ দেখতে পারবে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারবে না। হোয়াটসঅ্যাপের নিয়ম লঙ্ঘন করলেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তাই ব্যবহারকারীরা হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন নির্দেশিকা আরো ভালোভাবে বুঝতে ‘Acceptable Use of Our Services’ বিভাগটি পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে।

এসএফ