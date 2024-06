যেভাবে বুঝবেন জি-মেইল হ্যাক হয়েছে, বাঁচতে যা করবেন

বর্তমান সময়ে জি-মেইল একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। নিরাপদে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি বহু মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। আবার জি-মেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে ইউটিউবসহ বিভিন্ন অনলাইন সেবা গ্রহণ করতে হয়। ফলে এটি হ্যাক হলে ব্যাপক ঝামেলায় পড়তে হয়। অনেকে আবার জি-মেইল হ্যাক হলে বুঝতেই পারেন না এটি হ্যাক হয়েছে কিনা।

কীভাবে ই-মেইল অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখা যাবে। সেই সুযোগ গুগলই আপনাকে দিয়েছে। আপনার ই-মেইল কোন কোন ফোন, ডেস্কটপে ব্যবহার হচ্ছে সেটা আপনি সহজেই জানতে পারবেন google.com/devices - এর মাধ্যমে। নিজের জি-মেইল অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখতে গেলে আগে থেকেই কয়েকটি পদক্ষেপ আপনাকে করতে হবে।

অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সেটিংস অপশনে যান। সেখান থেকে Google অপশনে যান এবার Manage your Google account-এ ক্লিক করুন এরপরেই স্ক্রিনে খুঁজে দেখুন Security- বলে একটি বিভাগ পাবেন। তারমধ্যে স্ক্রল করে নেমে দেখুন একটি অপশন রয়েছে Your Device, সেটি ক্লিক করুন তারপরে ক্লিক করুন Manage all devices-অপশনে। এখানেই দেখতে পাবেন কোন কোন ডিভাইসে আপনার গুগল অ্যাকাউন্ট লগ ইন রয়েছে।

যদি এই তালিকায় এমন কোন ফোন, ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ দেখেন যেখানে আপনি লগ ইন করেননি তাহলে সেই নামে ক্লিক করে Sign Out বাটন ক্লিক করে নিন।

চলুন দেখে নেয়া যাক কীভাবে এই টুইল ব্যবহার করতে হয়-

১. গুগল ক্রোম ব্রাউজারে পাসওয়ার্ড চেকআপ এক্সটেনশন ডাউনলোড করে নিন।

২. ডাউনলোড করার পর এই এক্সটেনশন আপনার ব্রাউজারে কোনো লগইন থাকলে তা দেখে নেবে।

৩. আপনার ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড গুগল ডেটাবেসের হ্যাক হওয়া ৪০০ কোটি এন্ট্রির সঙ্গে মিল থাকলে সতর্ক করে দেবে এই এক্সটেনশন।

৪. কোন কোন ওয়েবসাইট থেকে আপনার পাসওয়ার্ড হ্যাক হয়েছে তাও জানা যাবে।

৫. এ ছাড়াও আপনাকে পাসওয়ার্ড বদল করার পরামর্শ দেওয়া হবে। এমনকি কোন কোন সময় আপনার পাসওয়ার্ড প্রকাশ্যে এসেছে তাও জানা যাবে।

যখনই কোনো ওয়েবসাইট থেকে লগইন ডেটা ফাঁস হয় তখন এই ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপডেট হয়ে যায়।

অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে করণীয়-

১. দ্রুত অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন।

২. শুধুমাত্র জিমেইল নয়, যে যে সার্ভিসের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে সেই সব সার্ভিসের অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন।

৩. জিমেইলে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। একই পাসওয়ার্ড অন্য কোথাও ব্যবহার করবেন না।

৪. টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করুন।

এসএফ