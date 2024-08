আন্দোলনে নিহতদের অনুসন্ধানে গঠিত তদন্ত কমিশন বাতিল

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতের ঘটনায় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল তা বাতিল করা হয়েছে। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়।

আজ বুধবার (২৮ আগস্ট) এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘এসআরও নম্বর ২৯৯-আইন/২০২৪। সরকার, Commissions of Inquiry Act, 1956 (Act No. VI of 1956)-এর section 7-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এসআরও নম্বর ২৮০-আইন/২০২৪ দ্বারা গঠিত ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশন এতদ্বারা বাতিল ঘোষণা করল।’

এর আগে গত ১ আগস্ট তিন সদস্যের এ তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার। কমিশনের সভাপতি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান। আর সদস্য ছিলেন বিচারপতি কেএম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শওকত আলী চৌধুরী।

এবি