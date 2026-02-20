জীবননগরে রেললাইনের অংশ ভেঙে ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেন চলাচল

চুয়াডাঙ্গা জীবননগর উপজেলার উথলী ফার্মগেটের কাছে রেল লাইনের ৬ ইঞ্চি অংশ ভেঙে ছিটকে পড়েছে।
এ অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে ট্রেন চলাচল করলে যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।
শুক্রবার সকালে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনটি উথলী ফার্মগেট অতিক্রম করার সময় লাইনের ৬ ইঞ্চি অংশ ভেঙ্গে দূরে ছিটকে পড়ে।
ওই সময় দায়িত্বরত গেইটম্যান অচিন্ত্য সাহা জানান, বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে অবগত করা হয়েছে। তারা দ্রুতই এসে মেরামত করবে।
খবর পেয়ে মোবারকগঞ্জ প্রকৌশলী বিভাগ থেকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি দল দুপুর সাড়ে ১২ টার সময় ঘটনাস্থলে এসে রেললাইনের মেরামত কাজ শুরু করেছে।
স্থানীয় গেইট ম্যান মনিস কুমার শর্মা বলেন, সকাল পৌনে ১০ টার সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেন অতিক্রম করার পর রেল লাইনের কিছু অংশ ভেঙ্গে দূরে চলে যায়। ট্রেন লাইনের ৬ ইঞ্চি অংশ ভেঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি তৎক্ষণাৎ উর্ধতন কর্মকর্তাকে জানানো হয়।
এসআর