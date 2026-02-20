এইমাত্র
    জাতীয়

    সবাই এক হয়ে কাজ করব: প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:২৩ পিএম
    প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, সিলেট আমাদের সবার। সিলেটের উন্নয়নের স্বার্থে আমরা সবাই এক হয়ে কাজ করব।


    শুক্রবার (২০ ফেব্রুযারি) দুপুরে হযরত শাহজালাল (র.) ও শাহপরান (র.) মাজার জিয়ারত এবং হযরত মাওলানা নুরুউদ্দিন গহরপুরী (র.)-এর কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।


    আরিফুল হক চৌধুরী বলেন- অবকাঠামো উন্নয়ন, সড়ক, রেল ও বিমান নিয়ে আমাদের সব সমস্যার সমাধান দ্রুত করা হবে। সিলেট নিয়ে কোনো বৈষম্য হলে আমরা কখনই মেনে নিব না। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।


    এ সময় উপস্থিত ছিলেন- বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য এমএ মালিক, বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী, রেঞ্জ ডিআইজি মো. মুশফেকুর রহমান, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী, জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম, মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, সাধারণ সম্পাদক মো. ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম।


    এনআই

    সবাই এক

