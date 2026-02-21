স্বপ্ন দেখিয়েছি, এবার তা বাস্তবায়ন করতে হবে: এমপি জসিম উদ্দিন আহমেদ

চট্টগ্রাম-১৪ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, নির্বাচনের আগে মানুষকে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়েছি, এখন সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার সময় এসেছে।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় চন্দনাইশ উপজেলা অডিটোরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
এমপি জসিম উদ্দিন আহমেদ বলেন, নির্বাচনের আগে উপজেলার আনাচে-কানাচে ঘুরে মানুষের নানা সমস্যার কথা জেনেছি। শত সমস্যায় জর্জরিত এ জনপদে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে চাই।
তিনি যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, দালালমুক্ত অফিস এবং চাঁদাবাজমুক্ত এলাকা গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। এ লক্ষ্যে বিরতিহীনভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রাজিব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঝন্টু বিকাশ চাকমা।
সানজিদা জাফর পপির সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. রশ্মি চাকমা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আজাদ হোসেন, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. ফেরদৌসী আক্তার, উপজেলা প্রকৌশলী তন্ময় নাথ ও চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াছ খান।
ইখা