    • আজ শনিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    জাতীয়

    বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রেস ব্রিফিং

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:১০ পিএম
    বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রেস ব্রিফিং

    ছবি: সংগৃহীত

    প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে বিকেলে একটি সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রেস ব্রিফিংটি করবেন তারেক রহমানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী।

    আজ শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ৪নং গেটের উল্টো দিকে এ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

    বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ও মিডিয়া প্রতিনিধিদের বিনীতভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    বিকেলে প্রধানমন্ত্রী প্রেস ব্রিফিং

