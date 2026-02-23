এইমাত্র
  • আরেক দফায় বাড়লো স্বর্ণের দাম
  • নড়াইলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ৪
  • কালিয়াকৈরে মৎস্য খামার থেকে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান লাশ উদ্ধার
  • ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসছে ১২ মার্চ
  • বরিশালে সাবেক প্রতিমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার ও ডিসির বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ
  • নারায়ণগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী হত্যা মামলায় কৃষক লীগের সভাপতি গ্রেপ্তার
  • ফসলি জমিতে পুকুর খনন বরদাশত করা হবে না: এমপি চাঁদ
  • ইতালিতে প্রবাসীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিল
  • সিদ্ধিরগঞ্জে ওলামা লীগের সভাপতি মোতালিব গ্রেপ্তার
  • সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় পদে রদবদল
    • আজ সোমবার, ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ বিপর্যয়, নিউইয়র্কে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:২৩ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:২৩ এএম

    যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ বিপর্যয়, নিউইয়র্কে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:২৩ এএম

    শক্তিশালী শীতকালীন তুষারঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ব্লিজার্ড (বড় শঙ্কায় জারি হয়) সতর্কতার আওতায় পড়েছেন। নিউইয়র্ক সিটিসহ একাধিক এলাকায় জারি করা হয়েছে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা। বাংলাদেশ সময় সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে এমন খবর জানিয়েছে বিবিসি।


    কানেকটিকাট, ডেলাওয়্যার, নিউ জার্সি ও রোড আইল্যান্ডে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। উপকূলের দিকে ঝড় এগিয়ে আসায় নিউইয়র্ক, কানেকটিকাট ও ম্যাসাচুসেটসেও অনুরূপ নির্দেশ জারি রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, রোববার ও সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং কানাডার মেরিটাইম প্রদেশগুলোও ঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।


    এটি গত প্রায় এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ‘নর’ইস্টার’ ঝড় হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ। তুষারপাত, তীব্র দমকা হাওয়া ও উপকূলীয় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষ ব্লিজার্ড সতর্কতায় এবং আরও ১ কোটি ৯০ লাখ মানুষ শীতকালীন ঝড় সতর্কতার আওতায় আছেন।


    নিউইয়র্ক সিটিতে ৯ বছর পর প্রথমবারের মতো ব্লিজার্ড সতর্কতা জারি হয়েছে। শহরে ১৮ থেকে ২৪ ইঞ্চি (০.৫–০.৬ মিটার) পর্যন্ত তুষারপাত হতে পারে এবং তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে প্রায় মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।


    রোববার রাত ৯টা (স্থানীয় সময়) থেকে সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত পূর্ণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মেয়র জোহরান মামদানি ঘোষণা করেছেন, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সব সড়ক, মহাসড়ক ও সেতু বন্ধ থাকবে এবং স্কুলও বন্ধ থাকবে।


    নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর কাথি হোচুল পুরো রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে প্রায় ১০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েন করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘বহু বছর পর এমন ঝড় দেখছি। লং আইল্যান্ড ও নিউইয়র্ক সিটি সরাসরি ঝড়ের কেন্দ্রে রয়েছে।’


    অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের অবস্থা


    নিউ জার্সির গভর্নর মিকি শেরিল জরুরি অবস্থা জারি করে বাস, লাইট রেল ও অন্যান্য গণপরিবহন পরিষেবা বন্ধ ঘোষণা করেছেন। কানেকটিকাটের গভর্নর নেড ল্যামন্ট রাজ্যের মহাসড়কে বাণিজ্যিক যান চলাচল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। ম্যাসাচুসেটস, ডেলাওয়ার ও রোড আইল্যান্ডেও জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। বোস্টনে স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর দুর্যোগ ঘোষণা করে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে বাসিন্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন।


    ব্যাপক ফ্লাইট বাতিল


    ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, রোববার যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে এবং শত শত ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় ঘণ্টায় ৬৫–৭০ মাইল বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে, এতে গাছ ভেঙে পড়া ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আশঙ্কা রয়েছে।


    কানাডায়ও প্রভাব


    কানাডার নোভা স্কশিয়ার পূর্ব উপকূলে সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত ‘অরেঞ্জ ওয়েদার ওয়ার্নিং’ জারি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে এই ঝড় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বড় ধরনের দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে।


    এবি 

    ট্যাগ :

    যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ বিপর্যয় নিউইয়র্কে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…