    ঝিনাইদহে পারিবারিক বিরোধের জেরে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ

    এস.এম রবি, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪৫ এএম
    এস.এম রবি, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪৫ এএম

    ঝিনাইদহে পারিবারিক বিরোধের জেরে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ

    এস.এম রবি, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪৫ এএম


    ঝিনাইদহে এক গৃহবধূ'র উপর বর্বর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর উপর।


    বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আহত গৃহবধূর নাম সুলেখা খাতুন, তিনি পৌর এলাকার আলহেরা পাড়ার সাগর শাহ্ এর স্ত্রী। 


    আহত গৃহবধূ সুলেখা খাতুন জানান, তার প্রতিবেশী নূরী বেগম প্রায় তাদের বসতবাড়ি জমির মধ্যে জমি আছে বলে দাবী করেন। 


    পৌরসভা থেকে কয়েকদফা জমি মেপে সুরাহা করে দিলেও তিনি তা মানেন না, পৌরসভার সার্ভে রিপোর্টতে তিনি স্বাক্ষর করেছেন, তবুও তিনি ঝামেলা করেন, ঘটনার দিন একটি হাঁস খুজে না পাওয়ায় নূরী বেগম এর বাড়ির আশপাশে হাঁসটি খুজছিলাম। এমন সময় নূরী বেগম চিৎকার দিয়ে উঠেন, আমাকে চোর মনে করছিস এই বলে, নূরী বেগম, তার ছেলে মেহেদী, ছেলের বউ সহ অজ্ঞাত আরো দুইজন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাঁশ ও লাঠি দিয়ে আমার উপর উপর্যুপরি আঘাত করে, 

    আমার আত্মচিৎকারে কয়েকজন ছুটে এসে আমাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। 



    এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের আবাসিক ডাক্তার  বেলাল হোসেন এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, আহত রুগীর শরীরে বেশকিছু জায়গায় জখম হয়েছে। এক্সরে সহ বেশ কিছু রিপোর্ট করতে দেওয়া হয়েছে, রিপোর্ট গুলো পেলে বিস্তারিত বলতে পারবো।


    সুলেখা খাতুন এর স্বামী সাগর শাহ্ জানান, আগামীকাল থানায় যাবো, মামলার প্রস্তুতি চলছে। 



    এসআর

    গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ প্রতিবেশী ঝিনাইদহ

