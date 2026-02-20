টানা ২ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

দেশের বিভিন্ন এলাকায় টানা ২ দিন বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ুবিষয়ক গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ।
বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানান তিনি।
পোস্টে মোস্তফা কামাল পলাশ লিখেন, আগামী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর ওপরে হালকা পরিমাণে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও লিখেছেন, বিশেষ করে খুলনা বিভাগের উপকূলীয় জেলাগুলো, বরিশাল বিভাগের সব জেলা ও চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তর দিকের জেলাগুলোর ওপরে বৃষ্টির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি।
সবশেষ সারা দেশের জন্য দেওয়া ১২০ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে— আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
এমআর-২