পুঠিয়ায় একুশের প্রথম প্রহরে এমপি নজরুল মন্ডলের শ্রদ্ধা নিবেদন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাজশাহীর পুঠিয়ায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। একুশের প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা জানান রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া–দুর্গাপুর) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও রাজশাহী জেলা বিএনপির সদস্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল।
শুক্রবার রাত ১২টা ১ মিনিটে পুঠিয়া পৌরসভার পাঁচআনী রাজবাড়ী বাজার এলাকার শহীদ মিনারে তিনি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল বলেন, ‘২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম সোপান। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। ভাষার জন্য লড়াই মানে একটি মানচিত্রের জন্য লড়াই—যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে।’
তিনি নতুন প্রজন্মকে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সচেতন থাকার আহ্বান জানান।
এ সময় উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবু হায়াত মো. আসাদুজ্জামান, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম জুম্মা, বিভাগীয় কোর্ট রাজশাহীর স্পেশাল পিপি মুন্সী আবুল কালাম আজাদ, সাবেক পৌর মেয়র আসাদুল হক আসাদ, সাবেক ছাত্রনেতা ও জেলা যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার রহমান ভুট্টো এবং প্রভাষক আতিকুর রহমানসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এরপর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিয়াকত সালমান ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) শিবু দাস সুমিত শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান। পুঠিয়া থানা ও পবা হাইওয়ে (শিবপুর) থানার কর্মকর্তারাও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
পরে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, উপজেলা বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলসহ বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক–সাংস্কৃতিক সংগঠন পর্যায়ক্রমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।
শেষে ভাষা শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
ইখা