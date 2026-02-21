ত্রিশালে বিনম্র শ্রদ্ধায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিনম্র শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহের ত্রিশালে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। একুশের প্রথম প্রহরেই ভাষা শহীদদের স্মরণে মানুষের ঢল নামে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে।
শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে সরকারি নজরুল কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। প্রথমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডা. মাহবুবুর রহমান লিটন।
এরপর পর্যায়ক্রমে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা জানান। ত্রিশাল থানা পুলিশ, ত্রিশাল পৌরসভা, উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল এবং ত্রিশাল প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও দেশের শান্তি-সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাতীয় সংসদ সদস্য ডা. মাহবুবুর রহমান লিটন অংশ নেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরাফাত সিদ্দিকী, ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ হোসেন এবং উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
ইখা