সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবেদীন ফারুকের স্ত্রীর ইন্তেকাল

    • আজ বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    শাহাদাৎ বাবু, নোয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫২ পিএম

    শাহাদাৎ বাবু, নোয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫২ পিএম


    নোয়াখালী-০২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ি আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবেদীন ফারুকের সহধর্মিণী কানিজ ফাতেমা (৭৩) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।


    বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে এক শোক বার্তায় শোক প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।


    গত ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে (ICU) লাইফ সাপোর্টে ছিলেন।


    মরহুমার পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, দুটি ধাপে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। আজ বুধবার বাদ জোহর রাজধানীর নিকুঞ্জ-১, লেক রোড এলাকার ৪৩ নম্বর বাড়ির সামনে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ইয়ারপুরস্থ নিজ বাড়িতে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।


    জয়নুল আবদিন ফারুকের সহধর্মিণীর মৃত্যুতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন নোয়াখালী জেলা বিএনপি ও জামায়াতের জেলা আমিরসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।


    এসআর

    ট্যাগ :

    সাবেক বিরোধী জয়নুল আবেদীন ফারুকের স্ত্রীর ইন্তেকাল

