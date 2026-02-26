এইমাত্র
  • আজ একুশে পদক প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী
  • মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত খান আকরামকে খালাস
  • বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় দ্বিতীয় ঢাকা
  • কলাপাড়ায় গভীর রাতে বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান, ৪ জনের কারাদণ্ড
  • কলাতলীতে এলপিজি পাম্পের আগুন নিয়ন্ত্রণে, দগ্ধ ১৬
  • এক সারিতে ৬ গ্রহ, বিরল মহাজাগতিক দৃশ্য দেখা যাবে কখন-কীভাবে?
  • মেট্রো স্টেশন এলাকায় কনটেন্ট তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা
  • ফাগুনের রাতে কিশোরগঞ্জে এক পশলা বৃষ্টি
  • বরিশালে এজলাসে ঢুকে হট্টগোল ঘটনায় ১২ জনের নামে মামলা, সভাপতি কারাগারে
  • কক্সবাজারে এলপিজি গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ৯ জন দগ্ধ
    • আজ বৃহস্পতিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    খেলা

    বিশ্বকাপে ভারতের বাঁচা-মরার ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২৭ এএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২৭ এএম

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে আজ জিততেই হবে স্বাগতিক ভারতকে। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) তারা খেলতে নামবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। দিনের প্রথম ম্যাচে অবশ্য নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এই ম্যাচে উইন্ডিজ জিতলেই অবশ্য বড় শঙ্কায় পড়বে ভারত। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি অপেক্ষাকৃত সহজই হওয়ার কথা। এছাড়াও আজ ছোট পর্দায় বেশকিছু ম্যাচ দেখা যাবে। 

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

    ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা

    বেলা ৩:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

    ভারত-জিম্বাবুয়ে

    সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

    বিসিএল ওয়ানডে

    উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল

    সকাল ৯টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

    মধ্যাঞ্চল-পূর্বাঞ্চল

    সকাল ৯টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

    ইউরোপা লিগ

    প্লজেন-প্যানাথিনাইকোস

    রাত ১১:৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১

    স্টুটগার্ট-সেল্টিক

    রাত ১১:৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

    ফেরেনৎসভারোস-লুদোগোরেৎস

    রাত ১১:৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫

    সেল্তা ভিগো-পিএওকে

    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

    নটিংহাম-ফেনেরবাচে

    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

    গেঙ্ক-দিনামো জাগরেব

    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

