    আজ বৃহস্পতিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    ধর্ম ও জীবন

    ২৬ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ২৬ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ছবি: সংগৃহীত

    আজ বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ৮ রমজান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:১১ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৫ মিনিট।

    আসর- ৪:২০ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:০৩ মিনিট।

    ইশা- ৭:১৬ মিনিট।

    আজ সূর্যাস্ত- ৬:০০ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:২৩ মিনিট।

    শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    ফজর- ৫:০৮ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:২২ মিনিট।

    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।

    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

