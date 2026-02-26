বিজয়-রাশমিকাকে শুভেচ্ছাবার্তায় কী লিখলেন নরেন্দ্র মোদি

চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় জুটি বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রাশমিকা মন্দানা আজ ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজকীয় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। দীর্ঘদিনের অবসান ঘটিয়ে এই তারকা দম্পতি নতুন জীবনের শুরু করতে যাচ্ছেন। তাদের এই বিশেষ মুহূর্তকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি শুভেচ্ছাবার্তা।
নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছাবার্তায় দেবেরাকোন্ডা ও মন্দানা, দুই পরিবারকেই তাদের সন্তানদের বিয়ের শুভক্ষণে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।
মোদি লিখেছেন, বিজয় ও রাশমিকার বিয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত। দেবেরাকোন্ডা এবং মন্দানা পরিবারকে এই অত্যন্ত আনন্দময় ও শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
মোদি আরও লিখেন, এটি বিজয় এবং রাশমিকার জীবনের একটি নতুন, সুন্দর অধ্যায়ের সূচনা করে। বিজয় বা রাশমিকা কেউই তাদের চলচ্চিত্রের জগতে নতুন নয়। অবশ্যই রূপালী পর্দায় তাদের তৈরি জাদুকে ছাড়িয়ে যাবে।
শেষে চিঠিতে লেখা ছিল, আগামী দিন, মাস এবং বছরগুলো ভাগাভাগি করা স্বপ্ন পরিপূর্ণতায় ভরে উঠুক। চিন্তাশীলতা এবং ভালোবাসার সঙ্গে, তারা দায়িত্ব ভাগ করে নেবে, একে অপরের অপূর্ণতাগুলিকে আলিঙ্গন করবে, এবং একে অপরের শক্তি থেকে শিখবে এবং সত্যিকারের অংশীদার হিসেবে জীবনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে দম্পতি এবং পরিবারের প্রতি আমার আশীর্বাদ এবং শুভকামনা রইল।
জনপ্রিয় এই জুটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্টের মাধ্যমে তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ভক্তদেরকে সম্মান জানিয়ে তারা লিখেছিলেন, কোনো পরিকল্পনা করার আগেই ভক্তদের ভালোবাসায় তারা এক হয়ে গেছেন।
এইচএ