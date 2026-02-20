তারেক রহমানকে মালয়েশিয়ান প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ে দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উষ্ণ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে তিনি এই শুভেচ্ছা জানান।
আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, নানা চ্যালেঞ্জপূর্ণ ও প্রতিকূল সময় পার করার পর বাংলাদেশের জনগণ ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে তাদের সুস্পষ্ট রায় প্রদান করেছেন। তারেক রহমান ও বিএনপির এই জয় দুই দেশের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে বলে তিনি মনে করেন।
বিবৃতিতে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ‘নির্বাচনী বিজয়ের জন্য তারেক রহমান ও বিএনপিকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটি মূলত গণতন্ত্রের বিজয়। বাংলাদেশের জনগণ একটি অসাধারণ চ্যালেঞ্জিং সময় পার করে ব্যালট বক্সের মাধ্যমে তাদের মতামত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন।’
একই সঙ্গে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং তার ‘প্রিয় বন্ধু’ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উত্তরণকালে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ড. ইউনূসের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন আনোয়ার ইব্রাহিম।
মালয়েশিয়ার সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, কুয়ালালামপুর বাংলাদেশের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করতে অত্যন্ত আগ্রহী।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হতে যাওয়া নতুন সরকারের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে মালয়েশিয়া–বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতি ও প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চার হবে। বিশেষ করে জনশক্তি রপ্তানি, বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে দুই দেশ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।
কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারত ও চীনের পর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর এই অভিনন্দন বার্তা তারেক রহমানের নতুন সরকারের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতাকে আরও সুদৃঢ় করল। তারেক রহমানও এই শুভেচ্ছার জন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং দেশটিতে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থ রক্ষা ও পারস্পরিক উন্নয়ন সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে মালয়েশিয়ার এই ইতিবাচক অবস্থান নতুন সরকারের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
