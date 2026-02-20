সাদুল্লাপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ২

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে দুজন নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) ভোরে উপজেলার খোদ্দ মোজাহিদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, তিন সদস্যের একটি ছিনতাইকারী দল উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নের মাদারহাট ব্রিজ এলাকায় গেলে স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করে। দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে পালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খোদ্দ মোজাহিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে লোকজনের হাতে ধরা পড়ে তারা। তাৎক্ষণিক এলাকায় ডাকাতির খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে মারধর শুরু করে। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। দলের আরেক সদস্য অন্ধকারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলিম উদ্দিন বলেন, “খবর পাওয়ার পর পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেছে। এছাড়া ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। নিহতদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।”
এনআই