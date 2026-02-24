টক্সিকে যশের ভিন্ন চরিত্র, নতুন লুকে চমক

সিনেমা ‘টক্সিক: আ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস’ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহের কমতি নেই। আসন্ন সিনেমাটির দুটি টিজার প্রকাশ করেছেন নির্মাতারা, যা দর্শকদের মনে আগ্রহের ছাপ ফেলে দিয়েছে। টিজারগুলোতে যশের দুটি আলাদা রূপ দেখে সিনেমাটি নিয়ে যেমন কৌতুহল বেড়েছে, ঠিক তেমনি তার লুক নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনাও।
এর মধ্যেই সদ্য নিজের সিগনেচার দাড়ি কেটে একদম নতুন লুকে হাজির হয়ে ভক্তদের বড়সড় চমক দিয়েছেন এই সুপারস্টার । এদিকে জানা গেছে, তার এই নতুন লুক সিনেমারই অংশ। সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া যশের নতুন লুক দেখা যায়, দীর্ঘদিনের লম্বা চুল ও ঘন দাড়ি ছেড়ে ছোট চুলে ক্লিন শেভড লুকে হাজির হয়ে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন তিনি।
সিনেমাটির টিজারে যশকে দুটি আলাদা চরিত্রে দেখা গেছে। একদিকে লম্বা চুল ও দাড়িতে তার চিরচেনা ‘রায়া’ চরিত্র, অন্যদিকে ছোট চুলে একেবারেই তরুণ লুকে ‘টিকিট’ নামের অন্য আরেকটি চরিত্রে।
‘রায়া’ চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে কুয়াশার মধ্যে সিগারেট হাতে দেখা গেছে, যেখানে তিনি বলছেন, 'ড্যাডি ইজ হোম'। অন্যদিকে ‘টিকিট’ চরিত্রের পোস্টারে তার রক্তমাখা মুখ সিনেমার অ্যাকশনধর্মী গল্পের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
কন্নড় ও ইংরেজি ভাষায় নির্মিত এই ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলুগু ও মালায়লাম ভাষায় ডাবিং করে প্রকাশ করা হবে। আগামী ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
এইচএ