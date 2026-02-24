এইমাত্র
    জাতীয়

    সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:০৪ পিএম

    সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বাংলাদেশের অটল সমর্থন এবং প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সার্কের মহাসচিব মো. গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ড. খলিল সার্ক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ব্যক্ত করেন।


    পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্ক সনদে বর্ণিত নীতিমালার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন, যার মধ্যে রয়েছে সার্বভৌম সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনগণের পারস্পরিক সুবিধা। 


    পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্মরণ করেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাটি ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশ প্রথম প্রস্তাব করেছিল প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক এই অঞ্চলে জনগণের কল্যাণ, জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং সম্মিলিত স্বনির্ভরতা জোরদার করার জন্য।


    ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে এবং ১৯৯৩ ও ২০০৫ সালে দুবার সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আয়োজক হিসেবে বাংলাদেশ অভিন্ন আঞ্চলিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সংযোগ, দারিদ্র্য বিমোচন, বিদ্যুৎ, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, জনগণের সাথে জনগণের যোগাযোগ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সার্কের মূল্যবান ভূমিকা স্বীকার করে।


    এবি 

    সার্ক পুনরুজ্জীবিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী

