প্রতিবন্ধিরা আমাদের বোঝা নয়: আজহারুল ইসলাম 

    দেশজুড়ে

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৫৫ পিএম
    রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলায় প্রতিবন্ধিদের হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। 


    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে হুইল চেয়ার বিতরণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমীর এ টি এম আজহারুল ইসলাম। 


    প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেন, প্রতিবন্ধিরা আমাদের বোঝা নয়, তারা আমাদের সম্পদ। তাদেরকে অবহেলা করা যাবে না। তাদের উন্নয়নে আমাদের কাজ করতে হবে। তারা কোন অবস্থাতেই যে কষ্ট না পান আমাদের সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। 


    এ সময় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পদের সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।  




    এসআর

    আজহারুল ইসলাম প্রতিবন্ধিরা বদরগঞ্জ সমাজসেবা তারাগঞ্জ

