মেক্সিকোতে মাদক সম্রাট মেনচো নিহতের ঘটনায় ৭০ জনের মৃত্যু

মেক্সিকোতে কুখ্যাত মাদক সম্রাট নেমেসিও ওসেগুয়েরা সার্ভান্তেস ওরফে ‘এল মেনচো’ সামরিক অভিযানে নিহত হওয়ার পর পর্যটন এলাকাগুলোতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশটির বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে।
নিহত এল মেনচো ছিলেন জালিস্কো নিউ জেনারেশন কার্টেল নামের শক্তিশালী অপরাধ চক্রের প্রধান। তাকে ধরতে চালানো অভিযানে ও পরবর্তী সংঘর্ষে ৭০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
ঘটনার পর জলিস্কোর পাহাড়ি পর্যটন শহর তাপালপা, সমুদ্র উপকূলীয় রিসোর্ট নগরী পুয়ের্তো ভালিয়ার্তা ও রাজধানী গুয়াদালাহারায় উদ্বেগ বেড়েছে। এসব এলাকায় দোকানপাট, হোটেল ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করছেন, সহিংসতার কারণে পর্যটক কমে যেতে পারে।
২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের কিছু ম্যাচ গুয়াদালাহারায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
মার্কিন প্রশাসন জানায়, অভিযানে তারা গোয়েন্দা সহায়তা দিয়েছে। এল মেনচোর গ্রেপ্তারের তথ্যের জন্য আগে ১৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।
স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, কার্টেলের ভেতরে নতুন নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হলে আরও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।
