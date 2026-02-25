এইমাত্র
    • আজ বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    ধর্ম ও জীবন

    ২৫ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২০ এএম
    ২৫ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ছবি: সংগৃহীত

    আজ বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ১২ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ৭ রমজান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-


    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:১১ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৫ মিনিট।

    আসর- ৪:২০ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:০৩ মিনিট।

    ইশা- ৭:১৬ মিনিট।

     

    আজ সূর্যাস্ত- ৬:০০ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:২৪ মিনিট।


    বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    ফজর- ৫:১১ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:২৩ মিনিট।


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-


    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।


    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট। এইচএ

    নামাজ সময়সূচি ওয়াক্ত

