গোলাপগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

    • আজ বৃহস্পতিবার, ৬ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    দেলোয়ার হোসেন মাহমুদ, গোলাপগঞ্জ (সিলেট) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৪৭ পিএম
    সিলেটের গোলাপগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ফাহাদ হাসান (২৭) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে সিলেট–জকিগঞ্জ সড়কের হিলালপুর এলাকায় স্থানীয়রা রাস্তায় তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে গোলাপগঞ্জ মডেল থানা–পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।


    নিহত ফাহাদ হাসান বিয়ানীবাজার উপজেলার তিলপাড়া ইউনিয়নের মাঠিজুরা গ্রামের মৃত আব্দুর রউফের একমাত্র ছেলে।


    গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।


    দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

