    শেরপুর সীমান্তে ৩ কোটি টাকার ভারতীয় ওষুধ জব্দ করেছে বিজিবি

    মিজানুর রহমান, শেরপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৯ পিএম
    শেরপুর সীমান্তে ৩ কোটি টাকার ভারতীয় ওষুধ জব্দ করেছে বিজিবি

    শেরপুর জেলার সীমান্ত এলাকায় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় ওষুধ জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। জব্দকৃত এসব ওষুধের বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি ১২ লাখ ৯৭ হাজার টাকা বলে জানানো হয়েছে।


    জানা গেছে, শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন সীমান্তবর্তী হলদীগ্রাম এলাকা দিয়ে চোরাকারবারিরা অভিনব কৌশলে ভারতীয় ওষুধ পাচারের চেষ্টা করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি)-এর একটি টহল দল মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।


    অভিযান চলাকালে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় 'ট্যাপেন্টাডল ১০০ এমজি' (Tapentadol Tablets 100mg) ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। বিজিবি জানায়, জব্দকৃত ওষুধের আনুমানিক সিজার মূল্য ৩,১২,৯৭,০০০ (তিন কোটি ১২ লাখ ৯৭ হাজার) টাকা।


    এ বিষয়ে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি)-এর অধিনায়ক আজ বুধবার দুপুরে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।



