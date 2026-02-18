প্রথম তারাবিতে ভাঙ্গুড়ার মসজিদে-মসজিদে মুসল্লিদের ঢল

বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রোজা। রমজানকে সামনে রেখে প্রথম তারাবিতেই পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার মসজিদে-মসজিদে মুসল্লিদের উপচেপড়া ভিড় দেখা গেছে। বড়দের পাশাপাশি নামাজে এসেছে ছোট্ট শিশুরাও।মসজিদে আগত মুসল্লিরা নামাজে আল্লাহর দরবারে নিজেদের সঁপে দেন।
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে রমজান সংযম, আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের মাস। এই মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে রোজা পালন করেন মুসলমানরা।
বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাতে ভাঙ্গুড়া উপজেলার বিভিন্ন মসজিদ ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। মসজিদগুলোতে তারাবির নামাজ শেষে দেশ, জাতি ও বিশ্বের মুসলিমদের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।
সরেজমিনে ভাঙ্গুড়া উপজেলার অনেক মসজিদ ঘুরে দেখা গেছে, এশার নামাজ শুরুর আগে থেকেই মুসল্লিরা মসজিদে এসে সারিবদ্ধভাবে বসেছেন। মুসল্লিদের অনেকেই জায়নামাজ আর তসবিহ নিয়ে এসেছেন। অনেকে আবার নামাজের আগে নিজে আতর নিচ্ছেন এবং পরিচিতদের দিচ্ছেন। মসজিদের ভেতরে জায়গা না পেয়ে মুসল্লিরা মসজিদের বাইরে চটের ওপর তারাবির সালাত আদায় করেছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এক আধ্যাত্মিক আবহে শুরু হওয়া এই তারাবির নামাজের মধ্য দিয়েই মুসলিম উম্মাহ আনুষ্ঠানিকভাবে রমজানের ইবাদত-বন্দেগির যাত্রা শুরু করল।
ভাঙ্গুড়া উপজেলার সরকারি হাজী জামাল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ জামে মসজিদে তারাবির নামাজ আদায় করতে আসা কলেজছাত্র মেহেদী হাসান সময়ের কণ্ঠস্বরকে বলেন, মুসলমানদের কাছে রমজান সংযম, আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের মাস। আমি পুরো রমজান জুড়েই এই মসজিদে সালাত আদায় করি। অনেক মানুষের সঙ্গে একত্রে সালাত আদায় করার মধ্যে অন্যরকম শান্তি আছে। সবশেষ এক মাসের সিয়াম সাধনা শেষে মুসলমানরা উদযাপন করবেন পবিত্র ঈদুল ফিতর।
এফএস