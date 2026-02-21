এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২৮ এএম
    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট রাউন্ড আজ (রোববার) থেকে শুরু হবে। প্রথম ম্যাচে লড়বে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। এ ছাড়া রাতে নিজেদের লিগে ম্যানসিটি-নিউক্যাসল, চেলসি, রিয়াল মাদ্রিদ ও অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের মতো ক্লাবগুলোর ম্যাচ রয়েছে।



    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ : সুপার এইট

    পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড

    সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    চেলসি–বার্নলি

    রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    অ্যাস্টন ভিলা-লিডস

    রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২


    ওয়েস্ট হাম–বোর্নমাউথ

    রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    ম্যান সিটি–নিউক্যাসল

    রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    লা লিগা

    সোসিয়েদাদ–ওভিয়েদো

    সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ


    বেটিস–ভায়েকানো

    রাত ৯–১৫ মি., বিগিন অ্যাপ


    ওসাসুনা–রিয়াল মাদ্রিদ

    রাত ১১–৩০ মি., বিগিন অ্যাপ


    অ্যাতলেটিকো–এসপানিওল

    রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ



