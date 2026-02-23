ত্রিশালে প্রশাসনের সাথে এমপি ডা: লিটনের মতবিনিময় সভা

ময়মনসিংহের ত্রিশালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে ত্রিশাল আসনের সংসদ সদস্য ডা: মাহাবুবুর রহমান লিটনের এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা পরিষদের রাশেদুল ইসলাম কনফারেন্স হলরুমে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন ত্রিশাল আসনের সংসদ সদস্য ডা:মাহাবুবুর রহমান লিটন।
মতবিনিময় সভায় উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংসদ সদস্য প্রতিটি দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাজের খোঁজখবর নেন এবং সরকারি প্রকল্পগুলো স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরাফাত সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মাহবুবুর রহমান, ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফিরোজ হোসেন, উপজেলা বিএনপির আহবায়ক এনামুল হক ভুঁইয়াসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এসআর