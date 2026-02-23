চাঁদপুরে ২ হাজার অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-র চাঁদপুর শহর শাখার উদ্যোগে ২ হাজার অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
রবিবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে শহরের আল আমিন মডেল মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত এ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের আমির বিল্লাল হোসেন মিয়াজী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট শাহাজান মিয়া, শহর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট শাহাজান খান এবং শহর জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন। এছাড়াও দলীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রমজানের তাৎপর্য হলো আত্মসংযম ও মানবতার শিক্ষা গ্রহণ করা। সমাজের গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। ইফতার সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে অন্তত কিছুটা হলেও তাদের পরিবারের উপকার হবে। ভবিষ্যতেও অসহায় মানুষের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠান শেষে সুবিধাভোগীদের মাঝে সুশৃঙ্খলভাবে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
