ঈশ্বরদীতে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে ইউএনও'র অভিযান

পাবনার ঈশ্বরদীতে ফুটপাত দখলমুক্ত করা এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পৌর শহরের চাঁদ আলীর মোড় থেকে বাজারের এক নম্বর গেট পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালিত হয়। জনসাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে এবং যানজট নিরসনে সড়কের দুই পাশের ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয়। এ সময় বিভিন্ন অপরাধে চারটি মামলায় চার প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
অভিযানের নেতৃত্ব দেন ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও পৌর প্রশাসক মো. আরিফুর রহমান। ঈশ্বরদী থানা পুলিশ সদস্যরা অভিযানে সার্বিক সহায়তা করেন।
জানা গেছে, পৌর শহরের চাঁদ আলীর মোড় থেকে রেলগেট পর্যন্ত সড়কের ফুটপাত দখল করে মালামাল রেখে ব্যবসা করে আসছিলেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। এতে দীর্ঘ দিন ধরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়ায় ভোগান্তি পোহাতে হতো সাধারণ মানুষকে। ফুটপাত দখলমুক্ত করার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি ফলের দোকানেও তল্লাশি চালানো হয়। মূল্যতালিকা ও ক্রয় ভাউচার না থাকা এবং ফুটপাত দখল করে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরির দায়ে মোট চারটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও পৌর প্রশাসক মো. আরিফুর রহমান বলেন, “ফুটপাত দখল করে দোকানপাট পরিচালনা করায় জন চলাচল ও যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। যানজট নিরসনে আমরা কাজ করছি। এ ছাড়া মূল্যতালিকা না থাকাসহ বিভিন্ন অপরাধে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”
অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরদী পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আসাদুজ্জামান, শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি মো. নান্নু রহমান, পৌরসভার খাদ্য পরিদর্শক মো. আবুল কায়সারসহ সংশ্লিষ্টরা।
এনআই