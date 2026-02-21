এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    জামালপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

    আবদুল লতিফ লায়ন, জামালপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৩০ পিএম
    জামালপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

    জামালপুরের মেলান্দহে আন্তঃনগর ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে কুরমান আলী (৬০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকাল ৭টার দিকে মেলান্দহ রেলওয়ে স্টেশনের আউটারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কুরমান আলী মেলান্দহ উপজেলার বাঘাডোবা এলাকার মৃত আহাল আলী শেখের ছেলে।


    রেলওয়ে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, কুরমান আলী মানসিকভাবে অসুস্থ্য ও কানে কম শোনেন। সকালে বাড়ির পাশে মেলান্দহ স্টেশনের আউটারে রেললাইনে বসেছিলেন। দেওয়ানগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশনে প্রবেশ কালে কুরমান আলী ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজন মরদেহ সনাক্ত করেন।


    জামালপুর রেলওয়ে স্টেশনের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, ট্রেনে কাটা পড়া কুরমান আলী নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

    জামালপুর ট্রেন কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

