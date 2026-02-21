এইমাত্র
  • মোংলা বন্দরের পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে চায় সরকার: নৌপরিবহন মন্ত্রী
  • কুষ্টিয়ায় সিএনজি অটোরিকশা–ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৫
  • দেলদুয়ারে নবনির্বাচিত এমপির মতবিনিময়
  • কিশোরগঞ্জে বাস–সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৪, সড়ক অবরোধ
  • ধর্মীয়-সামাজিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী
  • মেঘনায় ইজারার আড়ালে ফুটপাত বাণিজ্য, অপসারণে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন
  • চলতি মাস থেকে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু করবে সরকার: তথ্যমন্ত্রী
  • পিরোজপুরে ভাষা শহীদদের প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা
  • স্বপ্ন দেখিয়েছি, এবার তা বাস্তবায়ন করতে হবে: এমপি জসিম উদ্দিন আহমেদ
  • আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ১২০ ফুট উচ্চতার ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’ উদ্বোধন
    • আজ শনিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ভারতে জাদুটোনার অভিযোগে নারী ও ১০ মাসের শিশুকে পুড়িয়ে হত্যা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:১১ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:১১ পিএম

    ভারতে জাদুটোনার অভিযোগে নারী ও ১০ মাসের শিশুকে পুড়িয়ে হত্যা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:১১ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ঝাড়খণ্ডে জাদুটোনা করার অভিযোগে ১ নারী ও তার ১০ মাসের শিশুপুত্রকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। 

    পুলিশ জানায়, নিহত নারীর নাম জ্যোতি সিংকু। গত মঙ্গলবার রাতে তার বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এ সময় তার স্বামী কোলহান সিংকুও গুরুতর আহত হন এবং বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। 

    প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ধারণা করছে, গ্রামে ছড়িয়ে পড়া গুজব ও কুসংস্কার এ হামলার পেছনে ভূমিকা রেখেছে। সম্প্রতি গ্রামের এক ব্যক্তির অসুস্থতা ও মৃত্যুর জন্য জ্যোতি সিংকুকে দায়ী করা হয়। এরপর উত্তেজিত লোকজন তার বাড়িতে হামলা চালায়।

    ঝাড়খণ্ডের কুদসাই নামের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। গ্রামটি রাজ্যের রাজধানী রাঞ্চি থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

    ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ভারতে জাদুটোনার অভিযোগে আড়াই হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নারী।

    পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হত্যা ও ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের মামলা করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়ার কথাও জানিয়েছে প্রশাসন।

    সূত্র: বিবিসি

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ভারত জাদুটোনা নারী শিশু হত্যা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…