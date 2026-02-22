সরকার সারা দেশে খাল খননের পরিকল্পনা নিয়েছে: তথ্য মন্ত্রী

এইমাত্র
    আজ রবিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:২৯ পিএম
    তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এম জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির যে সুফল তা প্রমাণিত। পরবর্তী সময়ে খালগুলো মরে যাওয়ার কারণে কৃষি উৎপাদন যে ব্যাহত হয়েছে তাও প্রমাণিত হয়েছে। ফলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে খাল খনন কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কাজ সম্পন হলে জোয়ার-ভাটার পানি সরাসরি কৃষকের জমিতে পৌঁছে যাবে।


    রবিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা এগারোটার দিকে নিজ নির্বাচনী এলাকা বরিশালের গৌরনদী উপজেলার সরিকল ইউনিয়নে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।


    মন্ত্রী আরও বলেন, আমরা কোনো দলীয় সরকার অথবা দলীয় রাষ্ট্র গঠন করবো না। আমরা জনগণের সরকার গঠন করবো।


    বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৌরনদীর সরিকল ইউনিয়নের কাপলাতলি খালের পূনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্টানে মন্ত্রী আরও বলেছেন, আমলা ও পুলিশকে জনগণর জন্য কাজ করার পরিবেশ তৈরী করে দিতে হবে।


    উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার সারাদেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। যা শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে। তিনি বলেন, শিল্পায়নের কারনে আমাদের বনায়ন কমে যাচ্ছে, সবুজায়ন কমে যাচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে জলবায়ু ও পরিবেশের ওপর। এজন্য আমরা বনায়ন ও সবুজায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খালের দুই পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সমন্বিত করার উদ্যোগ নিয়েছি।


    তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, তারেক রহমানকে ১৭ বছর দেশের বাহিরে রাখা হয়েছে। ১৭ বছর পর তিনি দেশে আসার মাত্র ৫৭ দিনের মধ্যেই জনগণ তাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। জাতির নেতা বানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ক্ষমতায় আসার আগে যে পরিকল্পনাগুলো হাতে নিয়েছিলেন আমরা ক্ষমতায় আসার পরই সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছি।


    গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক মো. ইব্রাহীমের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, বরিশাল বিএডিসির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চঞ্চল কুমার মিস্ত্রি, বিএডিসির বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ, উপজেলা কৃষি অফিসার সেকেন্দার শেখ, মডেল থানার ওসি তারিক হাসান রাসেল, বরিশাল বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলী এসএম আতাই রাব্বি,গৌরনদী বিএডিসির উপসহকারী প্রকৌশলী শাহেদ আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ।


    একইদিন গৌরনদী উপজেলা অডিটোরিয়ামে তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের পক্ষ থেকে দলীয় নেতাকর্মী ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিএনপি ও তার সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহণ করে তথ্যমন্ত্রীকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অপরদিকে ওইদিন বেলা দুইটায় তথ্যমন্ত্রী এম জহির উদ্দিন স্বপন গৌরনদী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন।

