এইমাত্র
  • ইউরোপীয় নৌ ও বিমান বাহিনীকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণা করল ইরান
  • সাকিব ফিরলে বিশ্বকাপ পর্যন্ত সার্ভিস দিতে পারবে, দাবি আশরাফুলের
  • পাকিস্তানে পাল্টা হামলার হুমকি আফগানিস্তানের
  • সেই মঞ্জুরুলকে নিষিদ্ধ করল বিসিবি
  • শোলাকিয়ায় ১৯৯তম ঈদুল ফিতরের জামাতের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত
  • ময়মনসিংহে শিক্ষার্থী শাওন হত্যার দ্রুত বিচার দাবিতে বিক্ষোভ
  • চুয়াডাঙ্গায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা
  • সরকার সারা দেশে খাল খননের পরিকল্পনা নিয়েছে: তথ্য মন্ত্রী
  • গৌরবের ষোলো বছরে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
  • পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ভিসি নিয়াজ আহমদ খান
    • আজ রবিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভোটের ১০ দিন পরও দেবীগঞ্জে ঝুলছে পোস্টার বিলবোর্ড

    নাজমুস সাকিব মুন, পঞ্চগড় প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৪৪ পিএম
    নাজমুস সাকিব মুন, পঞ্চগড় প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৪৪ পিএম

    ভোটের ১০ দিন পরও দেবীগঞ্জে ঝুলছে পোস্টার বিলবোর্ড

    নাজমুস সাকিব মুন, পঞ্চগড় প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৪৪ পিএম

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হওয়ার ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে এখনো সরানো হয়নি প্রার্থীদের পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন। শহরের বিভিন্ন সড়ক, বিদ্যুতের খুঁটি, গাছ ও দেয়ালে ঝুলতে থাকা এসব প্রচারসামগ্রী নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনা তৈরি হয়েছে। অনেকেই বলছেন, এতে যেমন শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে, তেমনি নির্বাচনী আচরণবিধি বাস্তবায়ন নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।


    রবিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে অলিগলি পর্যন্ত অসংখ্য পোস্টার এখনো টাঙানো রয়েছে। আঞ্চলিক ও জাতীয় মহাসড়কের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা বড় আকারের বিলবোর্ডও অপসারণ করা হয়নি।


    নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব ধরনের প্রচারসামগ্রী সরিয়ে ফেলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন চোখে পড়েনি। নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থীরা নিজ উদ্যোগে এসব সামগ্রী সরিয়ে না নিলে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে তা অপসারণ করতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি।


    এ প্রসঙ্গে  সুজনের দেবীগঞ্জ উপজেলার সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম আকরাম বলেন, নির্বাচন শেষ হলেও এখনো শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোস্টার ও ব্যানার ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। এতে সৌন্দর্যহানি যেমন হচ্ছে, তেমনি পরিবেশের ওপরও প্রভাব পড়ছে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে আচরণবিধি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন না হলে আইন মানার সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।


    এ বিষয়ে দেবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

    পিএম

    ট্যাগ :

    পঞ্চগড় দেবীগঞ্জ পোষ্টার ব্যানার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…