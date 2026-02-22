বন্দুক ঠেকিয়ে বরের সামনেই নববধূকে অপহরণ প্রাক্তনের

বন্দুক ঠেকিয়ে বরের সামনেই নববধূকে তুলে নিয়ে গেছে প্রাক্তন প্রেমিক। শুনতে অবাক লাগলেও বাস্তবেই ঘটেছে এমন ঘটনা। বিয়ের মণ্ডপ থেকে ফেরার পথেই তুলে নিয়ে যান প্রাক্তন প্রেমিক।
রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) ভোরে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে নবদম্পতি ও স্বজনরা গাড়িতে করে ফিরছিলেন। পথে তারভা রোডের বাদাবান্ধা এলাকায় তিন দুর্বৃত্ত তাদের পথরোধ করে। অভিযোগ, নববধূর প্রাক্তন প্রেমিক আরও দুই সহযোগীকে নিয়ে গাড়ি থামিয়ে বরকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেয় এবং জোরপূর্বক নববধূকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। বর ও তার সঙ্গীরা অসহায় অবস্থায় সেখানেই পড়ে থাকেন।
এনডিটিভি জানিয়েছে, এ ঘটনায় পরে বর তারভা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, বন্দুক দেখিয়ে তাকে আটকে রেখে তার স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে।
তারভা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনিতা কিডো বলেন, বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে তিন সন্ত্রাসী তাদের গতিরোধ করে। এ সময় তারা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখায় এবং কনেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে ওই নারীকে উদ্ধারের জন্য তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।
এসআর