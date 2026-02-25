বিশ্বকাপের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ সুপার এইটের ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বের ম্যাচ আছে।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
সুপার এইট
নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
নারী ওয়ানডে
দক্ষিণ আফ্রিকা-পাকিস্তান
বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
আতালান্তা-ডর্টমুন্ড
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
পিএসজি-মোনাকো
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
রিয়াল মাদ্রিদ-বেনফিকা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
জুভেন্টাস-গ্যালাতাসারেই
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
