এইমাত্র
  • পদোন্নতিপ্রাপ্ত ২ সেনা কর্মকর্তাকে র‌্যাঙ্ক ব্যাজ পরালেন প্রধানমন্ত্রী
  • চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে শিশুসহ আটজন দগ্ধ
  • অসমাপ্ত কাজ নতুন চিফ প্রসিকিউটর এগিয়ে নিয়ে যাবেন: তাজুল ইসলাম
  • হবিগঞ্জে উপজেলা বিএনপি সভাপতিকে আটকের পর মহাসড়ক অবরোধ
  • ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণসহ ৬ সিটি করপোরেশনে প্রশাসক নিয়োগ
  • বরগুনায় ইয়াবাসহ আটক ১
  • সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রথমবারের মতো অফিস করলেন প্রধানমন্ত্রী
  • ঈশ্বরদীতে চাঁদা না পেয়ে কৃষকের ৫ লাখ টাকার গাজর লুট, গ্রেপ্তার ২
  • নড়াইলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ৪
  • পরাজিত প্রার্থীর বাসায় বিজয়ী এমপি, করালেন মিষ্টিমুখ
    • আজ সোমবার, ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ধর্ম ও জীবন

    ২৩ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৯ এএম
    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৯ এএম

    ২৩ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৯ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    আজ সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ১০ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ৫ রমজান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-


    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:১৩ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৬ মিনিট।

    আসর- ৪:১৯ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:০২ মিনিট।

    ইশা- ৭:১৪ মিনিট।

     

    আজ সূর্যাস্ত- ৫:৫৯ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:২৫ মিনিট।


    মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    ফজর- ৫:১১ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:২৫ মিনিট।


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-


    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।


    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    নামাজ সময়সূচি ওয়াক্ত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…