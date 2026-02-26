কুমিল্লার লাকসামে ট্রাকচাপায় দুই নারীর মৃত্যু

কুমিল্লার লাকসামে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজাপুর মাজার গেট সংলগ্ন সড়কের পূর্বপাশে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রাকের নিচে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ইফতারের মাত্র দশ মিনিট আগে তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন ওই দুই নারী। তখন উল্টো দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাদের ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই দুই নারীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এলেও তাদের আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
নিহতদের মধ্যে একজন হলেন উপজেলার রাজাপুর ভূঁইয়া বাড়ির মৃত মোবারক হোসেনের স্ত্রী জাহানারা বেগম (৬৫) এবং অপরজন তার বড় বোন, একই উপজেলার গাজিমুড়া চাড়াবাড়ির মৃত আবুল খায়েরের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম (৭০)।
লাকসাম থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাকছুদ আহমদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ঘাতক ট্রাকটিকে ইতোমধ্যে জব্দ করা হয়েছে।
এনআই