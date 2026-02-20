এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    পাকিস্তানে আফগানিস্তানের হামলা, সীমান্তে তুমুল সংঘর্ষ

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৭ এএম
    গত সপ্তাহের বিমান হামলার জবাবে পাকিস্তানে হামলা চালিয়েছে আফগানিস্তান।

    আফগান তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাদের ওপর হামলা চালানে হয়েছে৷ এরপর দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়।

    আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কোরের মিডিয়া অফিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। নানগারহার ও পাকতিয়া প্রদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর সাম্প্রতিক বিমান হামলার জবাবে এই পাল্টা আক্রমণ চালানো হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেছে।

    জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক্সে দেওয়া বিবৃতিতে বলেছেন, বিনা উস্কানিতে বারংবার পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হামলার জবাবে, সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অবস্থানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের হামলা শুরু হয়েছে।

