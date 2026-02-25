এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    ত্রিশালে মোবাইল কোর্টের অভিযানে ৫ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

    মামুনুর রশিদ, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১৮ পিএম
    ময়মনসিংহের ত্রিশালে বাজার তদারকি ও ওজন কারচুপি রোধে বিশেষ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দিনব্যাপী উপজেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প, বেকারি, মাংসের দোকান ও মনিহারি দোকানে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ৫টি মামলায় মোট ৩৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

    ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত সিদ্দিকী এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালীন পরিমাপে কারচুপি পাওয়ায় ‘ইভা ফিলিং স্টেশন’কে ওজন ও পরিমাপক মানদণ্ড আইন ২০১৮ অনুযায়ী দণ্ড প্রদান করা হয়। 

    এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অন্যান্য বেকারি, ফলের দোকান ও মাংসের দোকানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় জরিমানা করা হয়। অভিযানে কারিগরি ও আইনানুগ সহযোগিতা প্রদান করেন বিএসটিআই ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শকবৃন্দ ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। 

    ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ( ইউএনও) আরাফাত সিদ্দিকী জানান, সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে এবং বাজারে পণ্যের সঠিক ওজন ও গুণমান বজায় রাখতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। জনস্বার্থে বাজার তদারকিসহ সকল প্রকার অপরাধ প্রতিরোধে উপজেলা প্রশাসনের এমন অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

