কিশোরগঞ্জে গাছ কাটার অভিযোগে বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার

দলীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে নদীভাঙন রোধে রোপণ করা মেহগনি গাছ কেটে ফেলার অভিযোগে কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলা বিএনপির বহিষ্কৃত সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে কিশোরগঞ্জের পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ রাসেল শেখ (অথবা আপনার দেওয়া নাম অনুযায়ী: ড. এস এম ফরহাদ হোসেন) গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে সন্ধ্যায় কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের বত্রিশ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এর আগে গত মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীরের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সকল সাংগঠনিক পদ স্থগিত করে কেন্দ্রীয় বিএনপি। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মিঠামইন উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে কামালপুর এলাকায় নদীভাঙন রোধে বেড়িবাঁধে রোপণ করা প্রায় ২০টি মেহগনি গাছ ব্যক্তিগত স্বার্থে কেটে ফেলার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এটিকে দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সংসদ সদস্য থাকাকালীন কামালপুর এলাকায় নদীভাঙন ঠেকাতে বেড়িবাঁধে মেহগনি গাছ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে গাছগুলো ওই এলাকার ভাঙনরোধের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। অভিযোগ রয়েছে, নিজের গাড়ি চলাচলের পথ সহজ করতে গত ৫ আগস্টের পর থেকে ধাপে ধাপে প্রায় ২০টি গাছ কেটে ফেলেন জাহাঙ্গীর আলম।
সর্বশেষ গত ২১ ফেব্রুয়ারি বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে একসঙ্গে ১০-১২টি গাছ কেটে সরিয়ে নেওয়া হয়। স্থানীয়দের মতে, প্রতিটি গাছের আনুমানিক বাজারমূল্য ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। এ ঘটনায় মিঠামইন উপজেলা প্রকৌশলী ফয়জুর রাজ্জাক বাদী হয়ে গত মঙ্গলবার মিঠামইন থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় মিঠামইন উপজেলা সদরের সরকারহাটি গ্রামের আঙ্গুর মিয়াসহ অজ্ঞাত আরও ২-৩ জনকে আসামি করা হয়েছে। এই মামলার প্রেক্ষিতেই আজ বুধবার জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
কিশোরগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন জানান, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ ও গাছ কাটার সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
এনআই