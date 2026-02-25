এইমাত্র
    • আজ বৃহস্পতিবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    লালমনিরহাটে চাঁদাবাজির সময় দুই জন গ্রেপ্তার

    কাওছার মাহমুদ, লালমনিরহাট প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:০৯ পিএম
    লালমনিরহাটে চাঁদাবাজির সময় দুই জন গ্রেপ্তার

    লালমনিরহাট জজ কোর্ট এলাকায় সাধারণ অটোরিকশা চালকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা আদায়ের সময় হাতেনাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।


    বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে জেলা জজ কোর্ট এলাকার লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।


    আটককৃতরা হলেন— জেলার আদিতমারী উপজেলার সাপটিবাড়ি (খাতাপাড়া) এলাকার মৃত সামসুল হকের ছেলে মো. মজমুল হক (৫০) ও জেলা শহরের তালুক খুটামারা এলাকার মৃত তাহের আলীর ছেলে মো. মোসলেম উদ্দিন ভোলা (৪০)।


    পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লালমনিরহাট জেলা পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাদ আহম্মেদের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল সদর কোর্ট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় অটোরিকশা চালকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা উত্তোলনকালে ওই দুই ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করেন এসআই মো. মনিরুজ্জামান, এএসআই মো. আলদাদ হোসেন এবং কনস্টেবল মো. লেবু মিয়া পিপিএম।


    পরে তাঁদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মীর আল মনসুর শোয়েবের আদালতে হাজির করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ১৮৮ ধারায় অপরাধ স্বীকার করায় মো. মজমুল হককে ৩০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং মো. মোসলেম উদ্দিন ভোলাকে ৪৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।


    জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি সাদ আহম্মেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সাধারণ মানুষকে হয়রানি ও চাঁদাবাজি রোধে পুলিশ প্রশাসনের এই কঠোর অবস্থান ও বিশেষ অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।


    এনআই

