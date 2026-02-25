ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে বুধবার রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, সোয়াত, পেশাওয়ার, চিত্রালসহ বিভিন্ন শহরে কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
পাকিস্তান আবহাওয়া বিভাগ (পিএমডি) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল হিন্দুকুশ অঞ্চলে ৩৬.৯৯° উত্তর অক্ষাংশ ও ৭১.৪১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।
প্রভাবিত শহরগুলোর বাসিন্দারা তীব্র ঝাঁকুনি অনুভবের কথা জানিয়েছেন, ফলে অনেকেই বাড়ি ও অফিস ছেড়ে খোলা স্থানে আশ্রয় নেন।
তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।
সূত্র : রয়টার্স, দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন
এবি